Il segretario dei Gd Cavallo a gamba tesa contro il Pd cittadino: "Ma non prova vergogna?" (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Da segretario cittadino dei Giovani Democratici della Città di Benevento, non posso non esprimere l'amarezza derivante dagli ultimi eventi accaduti nel Partito. E' l'incipit della nota stampa a firma di Paolo Maria Cavallo, segretario cittadino dell'organizzazione giovanile che fa riferimento al Pd. Prosegue Cavallo: Per quanto mi sforzi (sicuramente è un mio limite, ci mancherebbe) non riesco a capire le scelte che, da dopo le elezioni regionali, la dirigenza del PD locale sta prendendo. Ciò su cui mi soffermo a pensare spesso è come sia possibile candidarsi con De Luca, esprimere un consigliere, ed attaccare il Presidente (utilizzato come tram), a partire dal giorno dopo. Non mi spiego come si possa perdere completamente la propria identità, i propri ...

