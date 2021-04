Ferri sull’Inter | “Lukaku può battere CR7 nella classifica dei cannonieri”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 aprile 2021) Riccardo, ex giocatore dell'Inter, non ha dubbi. Non solo lo Scudetto, ma i nerazzurri possono avere anche il capocannoniere: "L'atteggiamento della squadra e poi, sono loro l'arma in più. Il belga sta facendo una straordinaria stagione per numeri e atteggiamento propositivo sui compagni – ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Vincere lamarcatori sarebbe la ciliegina sulla torta. In fondo è solo a 4 gol da un fenomeno come Cristiano, può farcela".