Team Ninja per il dopo Nioh vorrebbe realizzare un gioco open world o sci-fi

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lo studio giapponeseè orientato verso i classici giochi d'azione, come dimostrano le saghe su cui ha lavorato, come Dead or Alive,Gaiden o. Tuttavia, la società sembra avere in mente di esplorare altri generi. In tal senso, è ormai diventato noto cheè interessato aun, come ha riconosciuto il direttore dello studio, Fumihiko Yasuda, in una recente intervista. "Non credo che ci sarà alcun cambiamento in termini di azione. Ma se potessi fare qualcosa che non ho mai provato, mi piacerebbe creare uno anche undi fantascienza" , ha detto Yasuda. È interessante analizzare ...