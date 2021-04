Oltre 1 miliardo di euro di lavori e oltre 10 000 cantieri grazie al Superbonus 110%

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilalcontinua a creare valore economico nel Paese, e i numeri parlano sempre più chiaro. Secondo i dati aggiornati forniti da Enea, nelle ultime due settimane le detrazioni fiscali ammesse a progetto hanno superato ilcome valore complessivo, assestandosi a 1089,6 milioni, con un aumento del 49% in soli quindici giorni e del 477% dall’inizio dell’anno. Inil numero totale deiha scollinato quota 10 mila, con un aumento su base quindicinale del 44% e da inizio 2021 del 514%. Questi numeri ci danno un’indicazione precisa sull’importanza di una proroga senza distinguo per quanti più anni è possibile. Solo a Roma è prevista la ristrutturazione di10 mila alloggi popolari: per coprire una parte notevole del ...

