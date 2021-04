In forma anche a Pasqua con la dieta della dottoressa Aprea

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) La giovane nutrizionista Alessiaspopola sul web, su riviste nazionali, in tv e tra i vip. Ha ideato unadi cui tutti parlano, la Different Diet; different, perché lamotiva i suoi pazienti-considerati la sua big family-ai quali, ogni giorno, dà la carica e la giusta motivazione per perdere chili e centimetri di troppo. Le sue diete non sono mai banali, ma ricche di ricette gustose, pratiche, semplici e buone. In questo periodo, non potevano mancare i consigli per, ricette tipicamente partenopee, senza dimenticare lafisica, ma tutte rigorosamente in versione light. Si parte dalla zuppa di cozze, uno dei capisaldicucina partenopea, una preparazione che necessita di pochi ingredienti, cozze, pomodori, aglio e prezzemolo, olio ...