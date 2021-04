Colin Firth interpreterà Michael Peterson nella serie “The Staircase” (Di giovedì 1 aprile 2021) Colin Firth sarà Michael Peterson nella serie“The Staircase”. Ormai dal 2019 non si sapeva più nulla della serie The Staircase. Adattamento televisivo del docufilm riguardante il processo a Michael Peterson. Egli è un romanziere accusato di omicidio della moglie nel 2001. Lo scrittore affermò che la donna morì in seguito a una caduta dalle scale, mentre la polizia sospettava che fosse stato l’uomo ad uccidere la compagna per poi inscenare l’incidente. Lo show trae ispirazione dalla docuserie true-crime diretta da Jean-Xavier de Lestrade, ed uscita nel 2004. Si tratta di una produzione di grande rilevanza, considerando come sia stata una delle prime di quel genere a riscuotere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)sarà“The”. Ormai dal 2019 non si sapeva più nulla dellaThe. Adattamento televisivo del docufilm riguardante il processo a. Egli è un romanziere accusato di omicidio della moglie nel 2001. Lo scrittore affermò che la donna morì in seguito a una caduta dalle scale, mentre la polizia sospettava che fosse stato l’uomo ad uccidere la compagna per poi inscenare l’incidente. Lo show trae ispirazione dalla docutrue-crime diretta da Jean-Xavier de Lestrade, ed uscita nel 2004. Si tratta di una produzione di grande rilevanza, considerando come sia stata una delle prime di quel genere a riscuotere ...

