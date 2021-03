Picchia e violenta ex fidanzata a Cattolica

(Di mercoledì 31 marzo 2021)ex, sotto l’effetto di cocaina puntandole un coltello alla gola endola fino a romperle la mascella.ex, sotto l’effetto di cocaina ecco le accuse nei confronti di un pescatore siciliano di 52 anni, arrestato ieri dai carabinieri di, in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere,

RIMINI - Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volte violentato l'ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Violenza sessuale e lesioni personali le accuse nei confronti di un pescatore siciliano di 52 anni, arrestato ieri dai carabinieri di Rimini, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere.