Diritti tv Coppa Italia, Mediaset prova a soffiarli alla Rai per il triennio 2021-2024 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Niente più Coppa Italia sulla Rai a partire dal prossimo anno e per tutto il triennio 2021-2024? E' questa l'ipotesi rilanciata da diverse testate, che vedono Mediaset favorita per aggiudicarsi i Diritti tv della Coppa nazionale. Tre anni fa il Biscione fu battuto per una questione di pochi milioni e stavolta potrebbe offrire una cifra superiore alla tv di stato e aggiudicarsi così la competizione che negli ultimi anni ha riacquistato appeal.

