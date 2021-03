Covid: ok a dl con stop zone gialle al 30/4, deroghe in base a dati vaccini e contagi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Il dl approvato oggi dal Cdm sulle misure anti-contagio prevede "la proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal precedente decreto Covid", ma anche "la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l'andamento dell'epidemia e l'attuazione del piano vaccini". Lo precisa Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Il dl approvato oggi dal Cdm sulle misure anti-o prevede "la proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal precedente decreto", ma anche "la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l'andamento dell'epidemia e l'attuazione del piano". Lo precisa Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

