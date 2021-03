Covid | M5S | ' visita Figliuolo archivia fallimentare modello Lombardia'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "Ladel generalee le sue dichiarazionino una volta per tutte il, per lasciare finalmente spazio alItalia. Oggi lo Stato attraverso l'esercito italiano, la protezione civile e il supporto tecnico di Poste Italiane subentra alla disastrosa gestione di Regionee della sua controllata Aria". Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, al termine del sopralluogo del generale Francesco Paoloin. "Il generale- dice ancora - ha riconosciuto i meriti di medici, volontari e cittadini lombardi che con il loro lavoro, il loro impegno e il loro sacrificio ...

Advertising

M5S_Europa : L’inchiesta sui dati #Covid della Procura di #Trapani mostra un degrado politico vergognoso. I funzionari regionali… - NuovoSud : M5s chiede un Commissario in Sicilia per l'emergenza covid - Irene_5s : L’ingresso di Gsk nella rete europea potrà garantire alla #Toscana la disposizione di un polo produttivo da cui rif… - Rossell57015480 : RT @Lupetto52807502: Infine ci sono riusciti, con i vaccini ci sono 500 morti al di. @luigidimaio @Mov5Stelle @M5S_Senato @M5S_Camera @marc… - Lupetto52807502 : Infine ci sono riusciti, con i vaccini ci sono 500 morti al di. @luigidimaio @Mov5Stelle @M5S_Senato @M5S_Camera… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid M5S

...delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale e di ogni altra delega o nomina conferita relativamente all'emergenza- 19, ...'Per un anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha gestito l'emergenza sanitaria seguendo la linea del rigore, con enorme senso di responsabilità. Abbiamo sopportato ogni genere di propaganda ...Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "La visita del generale Figliuolo e le sue dichiarazioni archiviano una volta per tutte il fallimentare modello Lombardia, per lasciare finalmente spazio al modello Itali ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Per un anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha gestito l'emergenza sanitaria seguendo la linea del rigore, con enorme senso di responsabilità. Abbiamo ...