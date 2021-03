Can Yaman, le confessioni “pericolose” dell’attore (Di mercoledì 31 marzo 2021) Can Yaman, il noto attore di soap opere turche come Bitter Sweet e Daydreamer, è spesso al centro del gossip a causa della sua relazione con Diletta Leotta. Non tutti credono nella storia d’amore tra i due e sono molti quelli che ipotizzano sia tutta una montatura. Sta di fatto che l’affascinante attore, negli ultimi giorni, ha rilasciato alcune dichiarazioni incredibili alla rivista Vanity Fair, che gli ha anche dedicato la copertina. Che cos’avrà detto Yaman? Vediamo tutti i dettagli. Can Yaman racconta i suoi difficili esordi nel mondo cinematografico Can Yaman ha rilasciato un’intervista su Vanity Fair che gli ha regalato la copertina del famoso settimanale. L’affascinante attore si è espresso in racconti inaspettati e ‘pericolosi’ sul possibile matrimonio con Diletta Leotta, sua attuale fidanzata. Lo vedremo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Can, il noto attore di soap opere turche come Bitter Sweet e Daydreamer, è spesso al centro del gossip a causa della sua relazione con Diletta Leotta. Non tutti credono nella storia d’amore tra i due e sono molti quelli che ipotizzano sia tutta una montatura. Sta di fatto che l’affascinante attore, negli ultimi giorni, ha rilasciato alcune dichiarazioni incredibili alla rivista Vanity Fair, che gli ha anche dedicato la copertina. Che cos’avrà detto? Vediamo tutti i dettagli. Canracconta i suoi difficili esordi nel mondo cinematografico Canha rilasciato un’intervista su Vanity Fair che gli ha regalato la copertina del famoso settimanale. L’affascinante attore si è espresso in racconti inaspettati e ‘pericolosi’ sul possibile matrimonio con Diletta Leotta, sua attuale fidanzata. Lo vedremo ...

Advertising

VanityFairIt : «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fa… - VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - pomeriggio5 : Bentornati amici di #Pomeriggio5! Oggi... l'intervista di Can Yaman (come lo pronunciate voi? Scrivetecelo qui ????)… - 1molliCan : RT @VanityFairIt: «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fair in… - Adele_020 : RT @AriaAslan: Can Yaman dovrebbero clonarlo. #CanYaman #CanYamanVanityFair -