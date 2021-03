Can Yaman e Diletta Leotta, nido d’amore a Roma: «Matrimonio? Sono uno che agisce…» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sembrava essere un semplice flirt, ma la storia fra Diletta Leotta e Can Yaman va a gonfie vele: la coppia ha scelto la casa dove convivere a Roma e l’attore turco fa cenno alle possibili nozze con la fidanzata: “Matrimonio? Sono uno che agisce”. Diletta Leotta E CAN Yaman VERSO IL Matrimonio? Can Yaman, prossimo Sandokan in tv, ha parlato della sua relazione con Diletta Leotta: “Un amore leale – ha spiegato in un’intervista a “Vanity Fair” – in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”. Can ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sembrava essere un semplice flirt, ma la storia frae Canva a gonfie vele: la coppia ha scelto la casa dove convivere ae l’attore turco fa cenno alle possibili nozze con la fidanzata: “uno che agisce”.E CANVERSO IL? Can, prossimo Sandokan in tv, ha parlato della sua relazione con: “Un amore leale – ha spiegato in un’intervista a “Vanity Fair” – in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”. Can ...

