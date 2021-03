Basket, Final Eight Coppa Italia Serie B 2021: programma, data, orario e tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il programma delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B 2021. Cervia ospiterà dal 2 al 4 aprile non solo la Coppa cadetta di A2, ma anche quella di Serie B che vedrà al via le migliori due squadre dei quattro gruppi al termine del girone d’andata. Parteciperanno Moncada Energy Group Agrigento, Liofilchem Pallacanestro Roseto, Gesteco Cividale del Friuli, Opus Libertas Livorno 1947, Bakery Piacenza, Bricofer Real Sebastiani Rieti, Riviera Banca Rimini e CJ Basket Taranto. Da segnalare le rinunce di Chiusi e San Miniato a causa di positività nei rispettivi gruppi squadra: Livorno e Roseto sono state quindi ripescate. Possibile la visione in streaming grazie a LNP pass. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildelledidi. Cervia ospiterà dal 2 al 4 aprile non solo lacadetta di A2, ma anche quella diB che vedrà al via le migliori due squadre dei quattro gruppi al termine del girone d’an. Parteciperanno Moncada Energy Group Agrigento, Liofilchem Pallacanestro Roseto, Gesteco Cividale del Friuli, Opus Libertas Livorno 1947, Bakery Piacenza, Bricofer Real Sebastiani Rieti, Riviera Banca Rimini e CJTaranto. Da segnalare le rinunce di Chiusi e San Miniato a causa di positività nei rispettivi gruppi squadra: Livorno e Roseto sono state quindi ripescate. Possibile la visione in streaming grazie a LNP pass. Di seguito il ...

