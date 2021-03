Gabriele Muccino contro i David di Donatello: «Nessuna credibilità» (Di martedì 30 marzo 2021) La stessa critica che The Weeknd, negli Stati Uniti, ha mosso ai Grammy, Gabriele Muccino l’ha rivolta ai David di Donatello. «Diciamocelo, cari giurati dei premi David», ha cominciato su Twitter, «Questa ennesima volta (è dal 2003 che snobbate il mio lavoro), l’avete fatta grossa. A perdere non sono io, ma la vostra credibilità, smarrita per altro da tempo», ha compulsato online il regista, il cui ultimo film, Gli anni più belli, ha ottenuto due sole candidature, alla miglior attrice protagonista (Micaela Ramazzotti) e alla miglior canzone originale (Claudio Baglioni). https://twitter.com/GabrieleMuccino/status/1376135296895614976 Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) La stessa critica che The Weeknd, negli Stati Uniti, ha mosso ai Grammy, Gabriele Muccino l’ha rivolta ai David di Donatello. «Diciamocelo, cari giurati dei premi David», ha cominciato su Twitter, «Questa ennesima volta (è dal 2003 che snobbate il mio lavoro), l’avete fatta grossa. A perdere non sono io, ma la vostra credibilità, smarrita per altro da tempo», ha compulsato online il regista, il cui ultimo film, Gli anni più belli, ha ottenuto due sole candidature, alla miglior attrice protagonista (Micaela Ramazzotti) e alla miglior canzone originale (Claudio Baglioni). https://twitter.com/GabrieleMuccino/status/1376135296895614976

Advertising

ilfoglio_it : Gabriele Muccino non ha preso bene le candidature ai David di Donatello 2021 - di @maurizio_crippa - infoitcultura : Gabriele Muccino critica Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo: “Se un film non mi piace perché non dovrei dirlo” - infoitcultura : Gabriele Muccino contro i David: il regista fa polemica su Twitter - AdrianoPugno : Ho visto per la prima volta L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Come ha detto qualcuno, è un Vacanze di Natale dram… - answerjoonie : RT @9bruttapazza7: Gabriele Muccino si è davvero paragonato a Pasolini -