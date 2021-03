Antonello Venditti ammette | “Avevo anche io dei dubbi su AstraZeneca | poi…” video

(Di martedì 30 marzo 2021) Si intitola “Storia di un vaccino” ilpostato dache ieri, dopo essersi vaccinato con, ha voluto raccontare sui social la sua esperienza con quello che definisce il “vaccino proletario“. “Sono di ritorno dalla Nuvola di Fuksas perché mi sono vaccinato: non vi ho detto nulla però adesso ve lo posso dire – racconta nel-. Quando sono arrivato mi sono ricordato di quando l’ho inaugurata insieme al grande maestro, l’architetto Fuksas, e ho riflettuto sulle cose della vita perché la Nuvola era concepita come un trionfo all’ingegno italiano nel mondo… Sarebbe dovuta servire a concerti, btti, cose di tutti i tipi e adesso è stata convertita e mi pare una cosa bellissima che un’opera d’arte possa convertirsi a utilità ...

Anche il cantante, 72 anni, è stato vaccinato ieri con la prima dose di AstraZeneca nell'hub allestito nella Nuvola di Fuksas, all'Eur. Su Instagram ha scherzato: «AstraZeneca è un vaccino proletario», ha detto il cantante in un video su Facebook.