Ancora caldi i problemi Twitch con Wind, Tiscali e Fastweb il 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Bisogna registrare anche oggi 30 marzo fastidiosi problemi Twitch in fase di accesso e login per il pubblico italiano, come del resto ho avuto modo di riportarvi domenica scorsa con un altro articolo a tema. Difficile dire, almeno per ora, se ci sia una sorta di correlazione tra gli eventi, se non altro perché il disservizio di questa mattina pare sia concreto soprattutto per coloro che provano a collegarsi con connessione mobile o domestica di Wind. Attenzione, però, anche a Tiscali e Fastweb. Chiaro che, sotto questo punto di vista, ne sapremo di più nei prossimi minuti. Alcuni riscontri sui problemi Twitch del 30 marzo Provando a scendere maggiormente in dettagli, i problemi Twitch si palesano ...

