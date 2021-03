Lo chef stellato Dal Degan | Venite | vi darò quel che posso Chiedere aiuto non è una vergogna di I Betti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Abbiamo magazzini pieni di pane, pasta, riso e farina cheno diventare un piatto caldo; molti dei quali non possiamo vendere ed andrebbero buttati via. Rimarrà un segreto tra noi e te, nessuno lo verrà mai a sapere”: sono queste le parole di Alessandro Dalde “La Tana Gourmet” sull’altopiano di Asiago, che su Facebook ha lanciato un appello affinché chi “non riesce a portare un pezzo di pane a tavola” gli chieda, senzaalcuna. “In questo momento storico così difficile per tutti - spiega ad HuffPost - nessuno può mettersi sul piedistallo e dire: ‘A me questa cosa non accadrà mai’ - spiega ad HuffPost -. Non siamo solo, non siamo il lavoro che svolgiamo, siamo persone. E sono convinto è in periodi come questo che la parte umana debba venire fuori. ...