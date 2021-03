Kulusevski: “Faccio fatica. Ho giocato in posizioni diverse in ogni partita” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il centrocampista della Juventus, Dejan Kulusevski, ha parlato dal ritiro della nazionale svedese. Anche della Juventus e del momento che vive in campionato. “È una delusione, assolutamente. Siamo la Juventus e vogliamo vincere il campionato ogni anno, abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, dobbiamo mostrare un gioco molto migliore di quello che abbiamo mostrato, poi guarderemo i risultati. È chiaro che questa non è l’atmosfera che vogliamo che ci sia. Alcuni giorni sono più difficili di altri, ma è lì che si mettono in mostra i veri campioni. È lì che devi allenarti più duramente e non accontentarti di meno. Tutti hanno bisogno di guardarsi allo specchio e fare meglio”. Il calciatore ha negato ci siano state tensioni e liti dopo la sconfitta contro il Benevento allo Stadium. “Non ho visto niente di tutto questo”. E ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Il centrocampista della Juventus, Dejan, ha parlato dal ritiro della nazionale svedese. Anche della Juventus e del momento che vive in campionato. “È una delusione, assolutamente. Siamo la Juventus e vogliamo vincere il campionatoanno, abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, dobbiamo mostrare un gioco molto migliore di quello che abbiamo mostrato, poi guarderemo i risultati. È chiaro che questa non è l’atmosfera che vogliamo che ci sia. Alcuni giorni sono più difficili di altri, ma è lì che si mettono in mostra i veri campioni. È lì che devi allenarti più duramente e non accontentarti di meno. Tutti hanno bisogno di guardarsi allo specchio e fare meglio”. Il calciatore ha negato ci siano state tensioni e liti dopo la sconfitta contro il Benevento allo Stadium. “Non ho visto niente di tutto questo”. E ...

