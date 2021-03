Attentato in Indonesia: due kamikaze si fanno esplodere in una chiesa cattolica (Di domenica 28 marzo 2021) Attentato avvenuto durante la Domenica delle Palme in Indonesia: due kamikaze si sono fatti esplodere fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar, durante la messa. Al momento si contano almeno ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021)avvenuto durante la Domenica delle Palme in: duesi sono fattifuori dalla cattedraledi Makassar, durante la messa. Al momento si contano almeno ...

