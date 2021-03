F1 GP Bahrain 2021 | Bottas | “Terzo non è la posizione che volevo”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) “Le prove non sono state semplici, abbiamo avuto problemi di bilanciamento e non siamo riusciti a prepararci come speravamo. Nel Q1 siamo usciti con le soft e abbiamo sostanzialmente sprecato una gomma, nel Q3 avevo soltanto un set di gomme nuove ed è stato complicato competere con Verstappen e Hamilton al loro livello. Non è andata male ma non è lache volevamo”. Così Valtteridopo ilposto nelle qualifiche del Gran Premio del. Poi sulla gara di domenica: “Sembra che noi e Max partiremo con gomme medie, forse noi abbiamo più dure per la gara – prosegue il finlandese della Mercedes – Ci sono due macchine contro Max, speriamo di poter architettare qualcosa di buono”. SportFace.