Calciomercato Milan – Maignan è in pole position per due motivi | News

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - tuttonapoli : Sportitalia - Il Milan piomba su Hysaj: c'è una caratteristica che piace ai rossoneri - Giacomobacci2 : RT @la_rossonera: ????? All’orizzonte un maxi scambio ?? #SempreMilan #ForzaMilan @RibaltaRossoner - sportli26181512 : Milan, spunta Hysaj come vice-Theo: Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Milan sarebbe vagliando...… - Rossonero__1899 : RT @la_rossonera: ????? All’orizzonte un maxi scambio ?? #SempreMilan #ForzaMilan @RibaltaRossoner -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Sportitalia , ilsarebbe vagliando la candidatura di Elseid Hysaj , terzino sinistro del Napoli. Il nazionale albanese potrebbe prendere il posto in rosa di Diogo Dalot, destinato al rientro al Manchester United.La Juve ha Ronaldo, l'Inter Lukaku, ilconfermerà Ibra, l'Atalanta terrà almeno uno tra Muriel e Zapata, la Lazio Immobile. Per questo ha puntato il posto che lascerà libero Edin Dzeko.L’ex centrocampista, tra le altre, di Inter e Napoli, parla della lotta all’ultimo respiro tra le prime sette per guadagnarsi l’accesso alla Champions League Il dirigente sportivo Salvatore Bagni si è ...Calciomercato Milan | I rossoneri valutano tre profili per sostituire Gigio Donnarumma in caso di mancato rinnovo: i nomi ...