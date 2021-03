Un tornado si è abbattuto sull’Alabama: il bilancio è gravissimo e l’allerta è ancora massima (Di venerdì 26 marzo 2021) Alabama, un violento tornado si è abbattuto su diverse aree dello Stato, invadendo anche i confinanti, e distruggendo ogni cosa al suo passaggio. Si contano danni ingenti e vittime, gli esperti però affermano che il pericolo non è passato e che l’allerta resta altissima. tornado si abbatte sull’Alabama Un violento tornado si è abbattuto sull’Alabama e si sta spostando sugli Stati del Tennessee e Kentucky, la zona ad alto rischio, e più colpita, comprende un’area vastissima che si estende ne perimetro creato dalle città di Memphis, Nashville, Fayetteville, Decatur, Birmingham, Tuscaloosa, Meridian, Greenville… Sull’area si era abbattuto un evento simile 8 giorni fa. Al momento si contano cinque morti accertati e centinaia di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Alabama, un violentosi èsu diverse aree dello Stato, invadendo anche i confinanti, e distruggendo ogni cosa al suo passaggio. Si contano danni ingenti e vittime, gli esperti però affermano che il pericolo non è passato e cheresta altissima.si abbatteUn violentosi èe si sta spostando sugli Stati del Tennessee e Kentucky, la zona ad alto rischio, e più colpita, comprende un’area vastissima che si estende ne perimetro creato dalle città di Memphis, Nashville, Fayetteville, Decatur, Birmingham, Tuscaloosa, Meridian, Greenville… Sull’area si eraun evento simile 8 giorni fa. Al momento si contano cinque morti accertati e centinaia di ...

