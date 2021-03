Monitoraggio Iss, l’indice Rt nazionale scende a 1,08. Brusaferro: «La curva rallenta, primi segnali di stabilizzazione» (Di venerdì 26 marzo 2021) «Oggi abbiamo i primi segnali di stabilizzazione». La buona notizia arriva dal presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro. Intervenendo in conferenza stampa per commentare i dati settimanali sul Coronavirus Brusaferro ha spiegato che «si comincia a vedere un decremento nei casi, anche tra gli operatori sanitari per i quali rappresenta un evento positivo dovuto alla vaccinazione». Tra gli indicatori positivi c’è l’indice di trasmissibilità (Rt) che è sceso da 1,16 a 1,08, come anticipato in mattinata, un dato positivo anche se, ricorda Brusaferro, «comunque rimane sopra 1 e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi». Nonostante la lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale rimane necessario, secondo ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) «Oggi abbiamo idi». La buona notizia arriva dal presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio. Intervenendo in conferenza stampa per commentare i dati settimanali sul Coronavirusha spiegato che «si comincia a vedere un decremento nei casi, anche tra gli operatori sanitari per i quali rappresenta un evento positivo dovuto alla vaccinazione». Tra gli indicatori positivi c’èdi trasmissibilità (Rt) che è sceso da 1,16 a 1,08, come anticipato in mattinata, un dato positivo anche se, ricorda, «comunque rimane sopra 1 e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi». Nonostante la lieve diminuzione dell’incidenza a livellorimane necessario, secondo ...

rtl1025 : ???? Scende il valore dell’#Rt nazionale che passerebbe dallo 1.16 della scorsa settimana a 1.08. È quanto si apprend… - istsupsan : ??AL VIA DUE STUDI ISS PER MONITORAGGIO POST VACCINAZIONE #COVID19 ??Ricerche su risposta immunitaria umorale e cel… - fisco24_info : Covid Italia, in 12 regioni terapie intensive sopra soglia critica: Il dato contenuto nella bozza delreport di moni… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'Rt sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi', ha spiegato il pres… - EmMicucci : RT @RaiNews: 'Rt sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi', ha spiegato il pres… -