Draghi | “Riaprono le scuole fino alla prima media”

"Riapertura della scuola fino alla prima media". Lo ha detto venerdì il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media. La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l'attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio", ha spiegato il premier. "In alcuni casi sarà possibile effettuare il test per gli studenti ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo", ha detto ancora

