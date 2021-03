Pizzicato dai Falchi topo d’auto (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’ultimo periodo considerato l’aumento di furti e di tentativi di furto perpetrati su auto in sosta nella zona del centro cittadino sono stati predisposti dalla Questura di Taranto mirati servizi di contrasto al fenomeno. Nel pomeriggio di ieri, così, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare nella zona di via Alto Adige hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato palesemente di nascondersi tra le auto in sosta e, nel contempo, si è sbarazzato di alcuni oggetti lanciandoli sotto una macchina parcheggiata. L’uomo è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti che hanno recuperato anche quanto appena gettato, appurando che si trattava di alcuni pacchi recanti il logo di una società di spedizioni. Fatti gli opportuni accertamenti, gli agenti hanno rintracciato telefonicamente il corriere che ha poi confermato di aver ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’ultimo periodo considerato l’aumento di furti e di tentativi di furto perpetrati su auto in sosta nella zona del centro cittadino sono stati predisposti dalla Questura di Taranto mirati servizi di contrasto al fenomeno. Nel pomeriggio di ieri, così, idella Squadra Mobile, nel transitare nella zona di via Alto Adige hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato palesemente di nascondersi tra le auto in sosta e, nel contempo, si è sbarazzato di alcuni oggetti lanciandoli sotto una macchina parcheggiata. L’uomo è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti che hanno recuperato anche quanto appena gettato, appurando che si trattava di alcuni pacchi recanti il logo di una società di spedizioni. Fatti gli opportuni accertamenti, gli agenti hanno rintracciato telefonicamente il corriere che ha poi confermato di aver ...

