Mancini | ' Primi 45' perfetti | il resto Costruzione dal basso? Non va fatta sempre'

(Di venerdì 26 marzo 2021) Robertosi gode itre punti sulla strada di Qatar 2022, ma è evidente che non tutto gli è piaciuto. "Il primo tempo è stato ottimo, il secondo tempo lo rivedremo perché potevamo fare ...

Robertosi gode itre punti sulla strada di Qatar 2022, ma è evidente che non tutto gli è piaciuto. "Il primo tempo è stato ottimo, il secondo tempo lo rivedremo perché potevamo fare meglio. I ...Alla fine però il risultato è arrivato: 23° consecutivo utile per(sono 18 le vittorie) che incamera itre punti del girone. La partita come detto è stata decisa dai gol di Berardi - ...Il tecnico azzurro: "Rivedremo il secondo tempo perché si poteva fare meglio. Siamo tutti contenti per il gol di Immobile" ...Anche Alessandro Florenzi ha commentato il 2-0 dell'Italia all'Irlanda del Nord e la prestazione degli Azzurri ...