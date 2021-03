Gliese 486 b | ecco la super-Terra vicina da studiare

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ricercatori guidati dal Max Planck Institute for Astronomy hanno scoperto486 b, un pianeta extrasolare ideale per studi sull’atmosfera e l’abitabilità planetaria Un esopianeta vicino, adatto per studi sull’atmosfera e sull’abitabilità planetaria: è la scoperta riportata oggi sulle pagine della rivista Science. Il mondo in questione, il 4353mo scoperto fino ad oggi, si chiama486… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gliese 486

Media Inaf

Il team ha combinato diverse misurazioni per apprendere informazioni sull'oggetto celeste, scoprendo che il pianeta ha un periodo orbitale di 1.467 giorni intorno alla stella, una nana ...Si trova a "soli" 26 - 4 anni - luce da noi, in direzione della costellazione della Vergine, si chiamab ed è una super - Terra, con una massa quasi tre volte quella del nostro Pianeta. È il terzo esopianeta in transito più vicino conosciuto ed è stato scoperto da un team di astronomi ...Vega, una fra le stelle più luminose del cielo notturno, potrebbe ospitare un gigante gassoso rovente, con una temperatura superficiale di tremila gradi. È quanto ipotizza uno studio pubblicato su The ...Un team di astronomi ha identificato una super Terra su cui le temperature arrivano sino a 430° C e scorrono fiumi di lava incandescente ...