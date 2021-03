Due satelliti esplosi nel giro di una settimana: prove generali di guerra spaziale? (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 19 ed il 22 marzo scorso il 18esimo Space Control Squadron (18 Spcs) ha riferito che due satelliti, rispettivamente uno della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’ente statunitense che monitora le condizioni ambientali marine e atmosferiche, e uno cinese del Cast (China Aerospace Science and Technology Corporation) sono esplosi in orbita. Il satellite InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 19 ed il 22 marzo scorso il 18esimo Space Control Squadron (18 Spcs) ha riferito che due, rispettivamente uno della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’ente statunitense che monitora le condizioni ambientali marine e atmosferiche, e uno cinese del Cast (China Aerospace Science and Technology Corporation) sonoin orbita. Il satellite InsideOver.

