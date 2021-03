Daniel Guerini morto | Immobile e i compagni della Lazio sconvolti | ' Riposa in pace | Guero' I saluti sui social

Advertising

La famiglia e tutto il mondo del calcio piangono l a morte di, il giovane classe 2002 della Primavera biancoceleste deceduto ieri sera a seguito di un terribile incidente avvenuto nella periferia sud di Roma: 'Ancora increduli e sconvolti dal ...La famiglia e tutto il mondo del calcio piangono l a morte di, il giovane classe 2002 della Primavera biancoceleste deceduto ieri sera a seguito di un terribile incidente avvenuto nella periferia sud di Roma: 'Ancora increduli e sconvolti dal ...Il mondo del calcio continua a piangere Daniel Guerini, giovane calciatore della Lazio morto ieri sera in un incidente stradale. Il giocatore era a bordo della sua Smart For Four, poi il tremendo ...La Lega Serie A, sui suoi canali social ufficiali, si è unita al ricordo e al cordoglio per Daniel Guerini. Il giovane talento della primavera della Lazio ci ha lasciati troppo ...