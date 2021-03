Scanzi: "Trattato come un serial killer per il vaccino. Non mi aspettavo tanta melma" (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Sono stato Trattato come un serial killer. Mi sembrava di aver fatto un bel gesto, ma ho ricevuto tutta questa melma. Non me l’aspettavo”. Andrea Scanzi, vaccinato contro il Covid la scorsa settimana e da giorni al centro delle polemiche, durante la trasmissione Cartabianca su Rai Tre ripercorre il percorso che lo ha portato a ricevere il vaccino AstraZeneca ad Arezzo. Il giornalista ha detto: “Ho scritto al mio medico il 26 febbraio, dicendo: ‘So che non rientro in nessuna categoria, se dovessero cambiare le regole e senza rubare il posto a nessuno, chiamami. Mi chiama il 3 marzo e mi dice ‘Andrea, la Asl sudest Toscana ha deciso di fare questa lista perché molte dosi non vengono usate’. Ho risposto: ‘Se è tutto lecito, facciamolo’. Mi ha detto che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Sono statoun. Mi sembrava di aver fatto un bel gesto, ma ho ricevuto tutta questa. Non me l’”. Andrea, vaccinato contro il Covid la scorsa settimana e da giorni al centro delle polemiche, durante la trasmissione Cartabianca su Rai Tre ripercorre il percorso che lo ha portato a ricevere ilAstraZeneca ad Arezzo. Il giornalista ha detto: “Ho scritto al mio medico il 26 febbraio, dicendo: ‘So che non rientro in nessuna categoria, se dovessero cambiare le regole e senza rubare il posto a nessuno, chiamami. Mi chiama il 3 marzo e mi dice ‘Andrea, la Asl sudest Toscana ha deciso di fare questa lista perché molte dosi non vengono usate’. Ho risposto: ‘Se è tutto lecito, facciamolo’. Mi ha detto che ...

Advertising

HuffPostItalia : Scanzi: 'Trattato come un serial killer per il vaccino. Non mi aspettavo tanta melma' - BaliaLuigi : RT @RaffaelePizzati: L'egocentrico Scanzi senza contraddittorio si autoassolve sulle polemiche sul vaccino: «Gli insulti ricevuti? Sono sta… - danieledv79 : RT @RaffaelePizzati: L'egocentrico Scanzi senza contraddittorio si autoassolve sulle polemiche sul vaccino: «Gli insulti ricevuti? Sono sta… - tizziviola : RT @RaffaelePizzati: L'egocentrico Scanzi senza contraddittorio si autoassolve sulle polemiche sul vaccino: «Gli insulti ricevuti? Sono sta… - i_pmt : RT @Cartabiancarai3: #Scanzi: 'Mi sembrava un bel gesto quello che ho fatto e invece è arrivata la melma. Sono stato trattato come un seri… -