Regolamento Europei Under 21 2021: il format del torneo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 10 dicembre 2020 è stato definito il quadro della fase a gironi degli Europei Under 21 2021. Un format unico per una rassegna continentale che si appresta ad emettere verdetti e a regalare emozioni. Si parte mercoledì 24 marzo con la prima giornata di una fase a gironi che conta quattro gironi e che dovrà decretare le otto qualificate ai quarti di finale, in programma invece a maggio. Per la prima volta infatti le due fasi che si disputeranno a momenti alternati. Le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno 2021. Ma cosa accade in caso di parità di punti di due o più squadre nella fase a gruppi? Il Regolamento della competizione elenca i criteri in ordine di priorità: classifica avulsa tra le ...

