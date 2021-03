Mancini “Con l' Irlanda del Nord la gara più delicata”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) PARMA (ITALPRESS) – “E' lapiùperchè è la prima del girone e arriva dopo tanti mesi dall'ultima, e perchè è l'avversaria più insidiosa delle tre”. Robertochiede agli azzurri massima attenzione per la sfida di domani a Parma contro l'del, esordio della Nazionale nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022. Out Jorginho, si giocano una maglia Locatelli (“è l'ipotesi più accreditata”, conferma a RaiSport) e Sensi: “E' arrivato solo oggi, farà l'allenamento prepartita e poi vediamo. Barella pronto a giocare dal primo minuto? Sì, si è allenato sempre”. Per quanto riguarda Kean, rimandato a Parigi, il ct ribadisce che la decisione è stata presa a causa dello stato fisico dell'attaccante: “Era stanco, credo fosse dovuto all'affaticamento post-Covid e in accordo col ...

Commenta per primo Roberto, ct dell' Italia , parla in conferenza stampa allo stadio Tardini di Parma, dove domani gli ... è sempre meglio iniziareil piede giusto'. FORMAZIONE - 'Non ho ...Commenta per primo È Giorgio Chiellini ad affiancare Robertoin conferenza stampa per la presentazione della gara che domani vedrà l'Italia affrontare a ...impazzire al quadriennio 22 - 26i ...Abbiamo il vantaggio di non avvertire la pressione”. La presentazione del match QUI ITALIA – Rebus formazione per Mancini che dovrebbe puntare sul classico 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto ...PARMA (ITALPRESS) – “E’ la gara più delicata perchè è la prima del girone e arriva dopo tanti mesi dall’ultima, e perchè è ...