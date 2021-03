Leonardo, il rinvio del collocamento di Drs non piace alla Borsa. Titolo giù del 6%. Salvini: “Serve cambio dirigenza” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si chiude con un tonfo del 6% la difficile giornata di Borsa di Leonardo, il gruppo italiano della difesa e aerospazio, controllato al 30% dal ministero del Tesoro. Ai mercati non è piaciuta la decisione di rinviare la quotazione a Wall Street di Drs, controllata statunitense che produce sistemi e attrezzature per eserciti, compreso quello Usa, e agenzie di spionaggio. Il collocamento avrebbe potuto fruttare fino a 678 milioni di dollari (573 milioni di euro) e sarebbe dovuto partire entro fine marzo. Il progetto era quello di vendere sul mercato almeno il 22% della società. Leonardo ha però deciso di posticipare l’operazione a causa di quelle che, in una nota del gruppo, vengono definite “avverse condizioni di mercato” e questo “nonostante l’interesse degli investitori nel corso del roadshow, all’interno della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si chiude con un tonfo del 6% la difficile giornata didi, il gruppo italiano della difesa e aerospazio, controllato al 30% dal ministero del Tesoro. Ai mercati non è piaciuta la decisione di rinviare la quotazione a Wall Street di Drs, controllata statunitense che produce sistemi e attrezzature per eserciti, compreso quello Usa, e agenzie di spionaggio. Ilavrebbe potuto fruttare fino a 678 milioni di dollari (573 milioni di euro) e sarebbe dovuto partire entro fine marzo. Il progetto era quello di vendere sul mercato almeno il 22% della società.ha però deciso di posticipare l’operazione a causa di quelle che, in una nota del gruppo, vengono definite “avverse condizioni di mercato” e questo “nonostante l’interesse degli investitori nel corso del roadshow, all’interno della ...

