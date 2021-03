Juventus, Nedved: «Pirlo sarà ancora il nostro allenatore al 100%» (Di mercoledì 24 marzo 2021) In una intervista a DAZN, Pavel Nedved ha toccato tanti argomenti riguardanti la Juventus. Tra cui anche quello relativo ad Andrea Pirlo In una lunga intervista rilasciata a DAZN, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato a 360 gradi sui temi del momento, da Pirlo e Cristiano Ronaldo ad Allegri, Conte e Marotta. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 Pirlo – «Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) In una intervista a DAZN, Pavelha toccato tanti argomenti riguardanti la. Tra cui anche quello relativo ad AndreaIn una lunga intervista rilasciata a DAZN, il vicepresidente della, Pavel, ha parlato a 360 gradi sui temi del momento, dae Cristiano Ronaldo ad Allegri, Conte e Marotta. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «è el’della, al. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via ...

