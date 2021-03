Anticipazioni Uomini e Donne 24 marzo | preoccupazione per Gemma | la decisione di Maurizio

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una delle protagoniste assolute diè, senza dubbio,Galgani. La celebre Dama del dating show di Canale 5 appassiona i telespettatori con le sue vicende amorose da molti anni. Maè sempre al centro delle discussioni anche per le sue esibizioni sopra le righe durante le sfilate, organizzate dal programma. Recentemente è tornato in studio un flirt della Dama dello scorso anno, Nicola Vivarelli, dopo un periodo di pausa lavorativa. Maha continuato a portare avanti la sua conoscenza con il Cavaliere, che adesso sembra sia arrivata al capolinea, come riportano ledidel Vicolo delle News.e ...

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 marzo I protagonisti di Uomini e Donne sono pronti a tornare in studio per una nuova puntata ricca di colpi di scena. Dopo lo spazio dedicato al trono classico ... Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni oggi: Gemma Galgani ha un incidente La puntata del mercoledì di Uomini e Donne sarà segnata da un piccolo ...