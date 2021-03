Alessitimia | quando le persone non hanno sentimenti

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Non tutti riescono a riconoscere, capire ed esprimereed emozioni: è quanto accade a chi soffre dio analfabetismo emotivo Tuttied emozioni. Ma non tutti riescono a riconoscerli, capirli ed esprimerli correttamente. Questo è ciò che accade alleche soffrono dio analfabetismo emotivo, e che a causa di… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessitimia quando

State of Mind

... dall'ansia, alla depressione, all'(o 'analfabetismo emotivo', l'incapacità di ...si verificano queste alterazioni, le cellule immunitarie presenti nell'intestino rilasciano citochine ...persiste per lunghi periodi genera un'abitudine disfunzionale verso la 'catastrofizzazione' ... Si parla in questo caso diproprio per riferirsi ad un deficit di elaborazione ...