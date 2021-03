Vip | è nata Vittoria | Chiara Ferragni e Fedez fanno il bis

(Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "La nostra" e, subito dopo, il disegno di un cuore.pubblicano su Instagram la loro dedica alla secondogenita appena, accanto alla foto che la ritrae assieme alla mamma mentre tiene il dito del padre . In pochi minuti il post ha raggiunto il milione di like, con molti commenti e auguri dei follower, dai tradizionali 'congratulazioni' e 'benvenuta' ai più originali 'più bella non potevi farla', i fan della coppia più social d'Italia si sono scatenati.

Sharon Stone, per i suoi 63 anni appena compiuti (è nata il 10 marzo 1958), si toglie sassolini e macigni dalle scarpe… con tacco. L'attrice si racconta nell'autobiografia The beauty of living twice , Il bello di vivere due volte (in uscita in ...
E' nata la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. L'influencer ha infatti partorito nella notte la sorellina di Leone.