Napoli | Polizia in azione | sequestrati armi in un’abitazione abusiva

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 23 marzo 2021)ina Pianura, sequestratenascoste in un abit. I poliziotti hanno rinvenuto, in una cantinola in uso ad un uomo e trasformata in abit, una pistola Beretta semiautomatica cal. 9×21 mm con matricola parzialmente abrasa completa di caricatore con 8 cartucce Luger cal. 9×19 mm e una pistola a tamburo Lebel L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.