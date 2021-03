Ufficiale: Fano, si dimette l’allenatore Flavio Destro (Di lunedì 22 marzo 2021) Con una nota Ufficiale, il Fano comunica che in data odierna il tecnico Flavio Destro ha presentato le sue dimissioni da allenatore della prima squadra. Il Presidente Enrico Fatto? Offidani, il Direttore Generale Simone Bernardini, il Direttore Sportivo Mauro Traini e la societa? tutta, accettando seppur a malincuore la sua decisione, ringrazia il tecnico Destro e gli augura tutte le migliori fortune per il proseguo della sua carriera. “Ringrazio il Presidente Enrico Fatto? Offidani e la societa?, i Direttori Bernardini Traini per avermi dato la possibilita? di allenare il Fano Calcio. Ringrazio i miei giocatori e tutte le persone che hanno collaborato con me, sono state semplicemente fantastiche. Ringrazio anche i tifosi per essermi stati vicino e sono rammaricato per non aver potuto ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Con una nota, ilcomunica che in data odierna il tecnicoha presentato le sue dimissioni da allenatore della prima squadra. Il Presidente Enrico Fatto? Offidani, il Direttore Generale Simone Bernardini, il Direttore Sportivo Mauro Traini e la societa? tutta, accettando seppur a malincuore la sua decisione, ringrazia il tecnicoe gli augura tutte le migliori fortune per il proseguo della sua carriera. “Ringrazio il Presidente Enrico Fatto? Offidani e la societa?, i Direttori Bernardini Traini per avermi dato la possibilita? di allenare ilCalcio. Ringrazio i miei giocatori e tutte le persone che hanno collaborato con me, sono state semplicemente fantastiche. Ringrazio anche i tifosi per essermi stati vicino e sono rammaricato per non aver potuto ...

