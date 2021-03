Monza, Brocchi per ora resta ma la dirigenza non molla Andreazzoli (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Monza ha deciso di proseguire insieme al tecnico Cristian Brocchi nonostante la pesante sconfitta casalinga contro il Venezia. La situazione Il Monza ha deciso di proseguire insieme al tecnico Cristian Brocchi. Lo riporta Tuttosport segnalando che la dirigenza non ha intenzione di cambiare guida tecnica a pochi giorni dall’impegno sul campo dell’Entella, in programma venerdì. Nel caso, però, in cui l’esonero dovesse concretizzarsi viene ribadito che il principale candidato alla panchina biancorossa è Aurelio Andreazzoli, contattato anche dal Frosinone. Il tecnico è ancora sotto contratto con il Genoa ma il Monza ha la forza economica per poterlo liberare dall’accordo con i rossoblù. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilha deciso di proseguire insieme al tecnico Cristiannonostante la pesante sconfitta casalinga contro il Venezia. La situazione Ilha deciso di proseguire insieme al tecnico Cristian. Lo riporta Tuttosport segnalando che lanon ha intenzione di cambiare guida tecnica a pochi giorni dall’impegno sul campo dell’Entella, in programma venerdì. Nel caso, però, in cui l’esonero dovesse concretizzarsi viene ribadito che il principale candidato alla panchina biancorossa è Aurelio, contattato anche dal Frosinone. Il tecnico è ancora sotto contratto con il Genoa ma ilha la forza economica per poterlo liberare dall’accordo con i rossoblù. Leggi su Calcionews24.com

