Inter, nazionali in partenza: tamponi negativi per i giocatori (Di lunedì 22 marzo 2021) MILANO - A seguito dell'analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori dell'Inter sono risultati negativi al covid . E' emersa la positività di un solo componente del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021) MILANO - A seguito dell'analisi deieffettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori dell'sono risultatial covid . E' emersa la positività di un solo componente del ...

Advertising

capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - forumJuventus : CdS-GdS- La frecciata di Pirlo e il nervosismo dell'Inter. Il tecnico: 'Noi sempre in campo', da Milano: 'Volevamo… - FBiasin : 'I nazionali stranieri dell’#Inter possono raggiungere le nazionali ma con mezzi privati'. Mah. - it_inter : Al momento i nazionali italiani restano ad Appiano, la Figc è in stretto contatto con l'Inter e si sta cercando di trovare la quadra GDS - nanni_dinoia : Quindi l' #ats Milano dà via libera ai #nazionali dell' #Inter, mi auguro che abbia le risorse necessarie per risar… -