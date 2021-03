Gino Strada | La sanità torni nelle mani dello Stato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Lanon può essere gestita dalle Regioni, soprattutto in questo momento., fondatore di Emergency, ha da poco terminato la gestione di un reparto Covid a Crotone. “Per fortuna non abbiamo dovuto affrontare numeri impressionanti nella seconda ondata – spiega – la struttura non è mai stata piena. Restiamo a disposizione per altro, se ce lo chiedono”. In un’intervista alla Stampadefinisce “inaccettabile che gli anziani ottantenni in Calabria aspettino ancora il vaccino, mentre in altre Regioni sono quasi tutti già protetti. Ma lì il problema è più ampio: laterritoriale è saltata, hanno chiuso 18 ospedali, le persone non sanno dove andare a farsi curare e vengono spinte verso le strutture private”. Ma non è solo un problema della Calabria, viste le ...