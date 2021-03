Eni, Descalzi conferma “pieno Impegno” Gruppo in Libia (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Claudio Descalzi ha confermato il “pieno Impegno” di Eni in Libia. Lo ha assicurato l’Ad della società del cane a sei zampe incontrando a Tripoli Abdulhamid Dbeibah, neo Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale. Nel corso dell’incontro, cui ha partecipato anche Mohamed Oun, nuovo Ministro del Petrolio e del Gas, si è discusso delle attività Eni nel paese e delle aree di comune interesse e collaborazione nell’ambito delle energie rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, accesso a salute ed energia, educazione e formazione professionale. Descalzi ha confermato dunque l’Impegno di Eni nelle principali attività operative, in particolare nello sviluppo del gas, strategico per Eni e per la Libia, che intende ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Claudiohato il “” di Eni in. Lo ha assicurato l’Ad della società del cane a sei zampe incontrando a Tripoli Abdulhamid Dbeibah, neo Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale. Nel corso dell’incontro, cui ha partecipato anche Mohamed Oun, nuovo Ministro del Petrolio e del Gas, si è discusso delle attività Eni nel paese e delle aree di comune interesse e collaborazione nell’ambito delle energie rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, accesso a salute ed energia, educazione e formazione professionale.hato dunque l’di Eni nelle principali attività operative, in particolare nello sviluppo del gas, strategico per Eni e per la, che intende ...

