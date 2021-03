Cucchi su Facebook | “Troppa fretta con Allegri e Sarri”

(Di lunedì 22 marzo 2021) La sconfitta in casa contro il Benevento ha scosso con un forte terremoto il mondo della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo si lascia battere dopo un errore grave di Arthur che con un retropassaggio manda in porta Gaich. Nonostante la partita da recuperare contro il Napoli, i bianconeri ora possono dire addio allo scudetto, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria, 1^ giornata Serie A Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Benevento-Juventus, probabili formazioni e dove seguire la diretta Benevento-Juventus 1-1 il risultato finale. Il post-partita Probabili formazioni Milan-Juventus, Serie A

Ultime Notizie dalla rete : Cucchi Facebook

L'ultimo sfogo di Ilariasu. Dettato forse dall'esasperazione, da tante parole inutili che ancora avvolgono la morte di suo fratello Stefano, morto a Roma il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia ...Tutto questo leggo sulla pagina di Vittorio Sgarbi e non solo ": lo scrive Ilariain un post su, parlando di alcuni commenti che le sono stati rivolti da Vittorio Sgarbi . Il deputato ...Datemi della sciacalla, minacciatemi pure di infliggermi le botte che prese mio fratello e che lo portarono a morte. Non mi fermerete. No. Io continuerò ad andare a testa alta» ...Il post di Vittorio Sgarbi pubblicato su Facebook lo scorso 15 marzo è diventata una fucina di insulti a Ilaria Cucchi da parte dei suoi follower che, evidentemente, non riescono a mandare giù l’idea ...