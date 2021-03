Covid, raggiunto il picco per l’indice Rt: l’analisi del Cnr (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa fase di espansione corrente dell’epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco dell’indice di contagio Rt, a pochi giorni dal picco della percentuale dei positivi al test molecolari e a circa due settimane dal picco dei positivi con primi sintomi. Frenano intanto sia la curva dei ricoveri nelle terapie intensive, sia di quella dei relativi ingressi giornalieri. Rallenta anche la crescita del l’incidenza dei decessi. E’ quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone‘ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Penso che questi risultati positivi siano dovuti alle misure restrittive delle ultime settimane e per i decessi anche alla campagna di vaccinazione degli over ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa fase di espansione corrente dell’epidemia di-19 in Italia haildeldi contagio Rt, a pochi giorni daldella percentuale dei positivi al test molecolari e a circa due settimane daldei positivi con primi sintomi. Frenano intanto sia la curva dei ricoveri nelle terapie intensive, sia di quella dei relativi ingressi giornalieri. Rallenta anche la crescita del l’incidenza dei decessi. E’ quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone‘ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Penso che questi risultati positivi siano dovuti alle misure restrittive delle ultime settimane e per i decessi anche alla campagna di vaccinazione degli over ...

