Akash Kumar: “L’isola dei famosi è trash” (Di lunedì 22 marzo 2021) Akash Kumar è uno dei concorrenti più chiacchierati e controversi di questa edizione de L’isola dei famosi, dai dubbi sulla sua operazione per cambiare colore agli occhi fino ai nomi falsi (da lui definiti “d’arte”) coi quali si presentava. Nella scorsa puntata ha fatto parlare di sé per aver battibeccato con Tommaso Zorzi e per aver risposto con un glaciale: “Sono giovane, per quello non mi conosce” ad Iva Zanicchi, che gli aveva chiesto chi fosse. Il web non ha molto gradito il suo atteggiamento, e sono stati tanti i telespettatori che si sono riversati sul suo profilo Instagram e hanno commentato sotto le sue foto con osservazioni come: “Vola basso”, o “sei molto bello, ma ti comporti da maleducato”. A dirla tutta, il giovane si era quasi subito pentito della sua sortita, tanto da confidarsi subito dopo ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 marzo 2021)è uno dei concorrenti più chiacchierati e controversi di questa edizione dedei, dai dubbi sulla sua operazione per cambiare colore agli occhi fino ai nomi falsi (da lui definiti “d’arte”) coi quali si presentava. Nella scorsa puntata ha fatto parlare di sé per aver battibeccato con Tommaso Zorzi e per aver risposto con un glaciale: “Sono giovane, per quello non mi conosce” ad Iva Zanicchi, che gli aveva chiesto chi fosse. Il web non ha molto gradito il suo atteggiamento, e sono stati tanti i telespettatori che si sono riversati sul suo profilo Instagram e hanno commentato sotto le sue foto con osservazioni come: “Vola basso”, o “sei molto bello, ma ti comporti da maleducato”. A dirla tutta, il giovane si era quasi subito pentito della sua sortita, tanto da confidarsi subito dopo ...

Advertising

QuotidianPost : Akash Kumar: “L’isola dei famosi è trash” - Manuel_Real_Off : No vabè ?? #isola - BlogUomini : Ma secondo voi la colorazione degli occhi di Akash Kumar è vera? Oppure è come i suoi tanti nomi? :) #isola… - BlogUomini : Nicolò Ferrari ex #uominiedonne svela tutti i nomi usati da Akash Kumar e mette in dubbio la colorazione dei suoi… - ElisaDiGiacomo : Isola, presunta conoscente di Akash Kumar: 'Occhi ritoccati chirurgicamente' -