Juve, Paratici: «Avanti con Pirlo e CR7, linea non cambia» (Di domenica 21 marzo 2021) “Non è una partita che sposta le nostre idee, andiamo Avanti per la nostra strada. Anche per l’allenatore? Certamente, questa linea continua. Siamo molto convinti di quello che stiamo facendo, andiamo Avanti per questa strada”. Lo dice Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il ko casalingo contro il Benevento. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 21 marzo 2021) “Non è una partita che sposta le nostre idee, andiamoper la nostra strada. Anche per l’allenatore? Certamente, questacontinua. Siamo molto convinti di quello che stiamo facendo, andiamoper questa strada”. Lo dice Fabio, direttore sportivo dellantus, ai microfoni di Sky Sport dopo il ko casalingo contro il Benevento. L'articolo

Advertising

forumJuventus : Paratici: 'Ronaldo ce lo teniamo stretto e ce lo godiamo, siamo felici di averlo alla Juve. Le critiche su di lui f… - Sgresenda_ : RT @CalcioFinanza: Juve, Paratici: «Avanti con Pirlo e CR7, linea non cambia» - Gazzetta_it : Il commento di #Paratici dopo la sconfitta col Benevento... #juvebenevento - letiziaspataro : Paratici: “Alla Juve non esiste transizione, ci sono squadre che per 10 anni non hanno vinto e non hanno neanche co… - napolista : Paratici: “Non è una partita che cambia la programmazione. Siamo contenti di Pirlo” Il dirigente della Juve a Sky:… -