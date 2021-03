**Iv: Comincini, ‘torno nel Pd, non c’è spazio oltre centrosinistra e centrodestra’** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Ho deciso di tornare nel Pd”. Lo scrive Eugenio Cominicini in un lungo post su Fb in cui motiva la sua decisione di lasciare Iv per rientrare nel Pd. “Con la nascita del Governo Draghi tutti gli schieramenti e tutti i partiti stanno subendo cambiamenti. Nello schieramento dove mi sono sempre voluto collocare e riconoscere, il centrosinistra, Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione: affermare di essere alternativi ai populisti e ai sovranisti, in un quadro politico in profondo cambiamento, è una posizione a mio avviso debole”. “I campi politici, nonostante tutti i rimescolamenti, continuano ad essere due: il centrosinistra, imperniato sul Pd, e il centrodestra, imperniato sulla Lega. Non c’è una terza via: io oggi non vedo le condizioni perché possa nascere un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Ho deciso di tornare nel Pd”. Lo scrive Eugenio Cominicini in un lungo post su Fb in cui motiva la sua decisione di lasciare Iv per rientrare nel Pd. “Con la nascita del Governo Draghi tutti gli schieramenti e tutti i partiti stanno subendo cambiamenti. Nello schieramento dove mi sono sempre voluto collocare e riconoscere, il, Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione: affermare di essere alternativi ai populisti e ai sovranisti, in un quadro politico in profondo cambiamento, è una posizione a mio avviso debole”. “I campi politici, nonostante tutti i rimescolamenti, continuano ad essere due: il, imperniato sul Pd, e il centrodestra, imperniato sulla Lega. Non c’è una terza via: io oggi non vedo le condizioni perché possa nascere un ...

Advertising

zazoomblog : Iv: Rosato addio Comincini nellaria ma se ne parla più di dimissioni Zingaretti… - #Rosato #addio #Comincini… - lucabrusc1 : RT @lucianoghelfi: Il senatore Eugenio #Comincini lascia #ItaliaViva e torna nel #PD. “IV appare oggi sospesa, non decisa su aspetti su cui… - il_gattaccio : RT @giberna2: Se il senatore Eugenio Comincini, che passa da IV a PD, avesse fatto questa scelta due mesi fa, avremmo il Conte 3 e non avre… - zazoomblog : Iv: Comincini torno nel Pd non cè spazio oltre centrosinistra e centrodestra - #Comincini #torno #spazio #oltre - ultimora_pol : #Italia #Senato Eugenio #Comincini lascia #IV|RE e ritorna del #PD|S&D. @ultimora_pol -