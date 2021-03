Decreto Sostegni | Confcommercio | servono più risorse per i ristori

(Di domenica 21 marzo 2021) La nota disul. Sangalli: “I parametri per ottenere gli indennizzi sono ancora troppo selettivi e leinsufficienti”. Secondoilapprovato dal governo Draghi ha ancora forti limiti e difficilmente si tradurrà in un aiuto concreto e decisivo soprattutto per i commercianti e i gestori delle attività colpiti dalle restrizioni per limitare e contenere la diffusione del Covid. “Ilha ancora forti limiti. I parametri per ottenere gli indennizzi sono troppo selettivi e lesono insufficienti. Le speranze sono appese ai vaccini, ma intanto le imprese non hanno più riserve per andare avanti. È vitale ‘fare tutto ciò che è ...

Ilprevede tra le altre cose anche 2.400 euro per i lavoratori stagionali. Questa somma verrà versata in un'unica soluzione per compensare i tre mesi di chiusura causa Covid. All'interno ..."I colori resteranno anche dopo il 6 aprile" Di: Giammaria Lavena "Il lavoro di questi giorni permette di ricominciare a correre nelle vaccinazioni. Con illegge, in campo 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, 19 mila farmacie dove vaccinarsi, e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere". Lo ha detto alla Stampa il ...Contributi a fondo perduto decreto Sostegni come funziona la piattaforma AdE e Sogei per presentare la domanda, calcolo importo e quando arriva il pagamento ...«Il decreto legge Sostegni va cambiato in maniera radicale nella fase di conversione in legge. Il parlamento dovrà compiere un grande sforzo di onestà intellettuale e di coscienza, perché tante ...