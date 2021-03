“Lunedì non ordinate su Amazon”: primo sciopero italiano (Di sabato 20 marzo 2021) BOLOGNA – Uno sciopero dei lavoratori ma anche “uno sciopero del consumo”, che coinvolga tutti i cittadini. “Se tutti gli italiani lunedì non facessero ordini ad Amazon, ma li facessero anche solo il 23, arriverebbe un segnale fortissimo. I profitti sono legittimi, ci mancherebbe altro, ma non sulla pelle dei lavoratori”. Lo chiedono i sindacati oggi in videoconferenza a Piacenza in vista lunedì dello sciopero Amazon, il primo nel suo genere, proclamato per protestare sulle condizioni di lavoro cui sono sottoposti nel colosso di Jeff Bezos addetti ai pacchi e driver. Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) BOLOGNA – Uno sciopero dei lavoratori ma anche “uno sciopero del consumo”, che coinvolga tutti i cittadini. “Se tutti gli italiani lunedì non facessero ordini ad Amazon, ma li facessero anche solo il 23, arriverebbe un segnale fortissimo. I profitti sono legittimi, ci mancherebbe altro, ma non sulla pelle dei lavoratori”. Lo chiedono i sindacati oggi in videoconferenza a Piacenza in vista lunedì dello sciopero Amazon, il primo nel suo genere, proclamato per protestare sulle condizioni di lavoro cui sono sottoposti nel colosso di Jeff Bezos addetti ai pacchi e driver.

La mappa del Covid: Italia rossa, scompare l'unica zona bianca. La Sardegna torna in arancio ... dominata dal rosso, scompare l'unica macchia bianca: da lunedì 22 marzo la Sardegna diventa ... di ridurre "interazioni fisiche" e "mobilità" e di evitare in genere tutti i contatti non necessari fuori ...

Coronavirus oggi: i contagi e il bollettino Covid del 20 marzo. I dati dalle regioni Così anche la Sardegna perde la zona bianca, passando direttamente in arancione da lunedì, e non ci sono più nemmeno regioni in giallo. E, mentre il governo vara il decreto Sostegno per cercare di ...

